news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
12 января 2022  13:56
Дамир Садриев

«Ак Барс» закрыл продажу билетов на матч с «Барысом», КХЛ может остановить чемпионат

news_top_970_100

Казанский «Ак Барс» приостановил продажу билетов на матч регулярного чемпионата КХЛ против казахстанского «Барыса» 17 января.

Так, на официальном портале казанского клуба на данный момент невозможно приобрести билеты на предстоящую игру.

 

Фото: скриншот ak-bars.ru

Как стало известно «Татар-информу», КХЛ рассматривает возможность приостановки регулярного чемпионата. Поэтому «Ак Барс» приостановил продажу билетов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в связи с нестабильной обстановкой в Казахстане, перенесенный из Нур-Султана матч КХЛ между «Барысом» и «Ак Барсом» пройдет в Казани на «Татнефть-Арене», а сам казанский клуб даже успел объявить о старте продаж билетов.

#ХК Ак барс #хоккей #кхл
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное