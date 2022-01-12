«Ак Барс» закрыл продажу билетов на матч с «Барысом», КХЛ может остановить чемпионат

Казанский «Ак Барс» приостановил продажу билетов на матч регулярного чемпионата КХЛ против казахстанского «Барыса» 17 января.

Так, на официальном портале казанского клуба на данный момент невозможно приобрести билеты на предстоящую игру.

Фото: скриншот ak-bars.ru

Как стало известно «Татар-информу», КХЛ рассматривает возможность приостановки регулярного чемпионата. Поэтому «Ак Барс» приостановил продажу билетов.



Напомним, ранее сообщалось о том, что в связи с нестабильной обстановкой в Казахстане, перенесенный из Нур-Султана матч КХЛ между «Барысом» и «Ак Барсом» пройдет в Казани на «Татнефть-Арене», а сам казанский клуб даже успел объявить о старте продаж билетов.