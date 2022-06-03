За взятку задержан главный архитектор Альметьевска

Сотрудники отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержали главного архитектора исполкома Альметьевском района по подозрению в получении взятки, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По версии следствия, в 2020 году архитектор получил 130 тыс. рублей за разрешение на строительство торгового центра по продаже и обслуживанию мототехники.

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, чтобы сделать передачу денег архитектору законной, глава фирмы заключил фиктивный договор на оказание архитектурных услуг с индивидуальным предпринимателем. Ему он перечислил 130 тыс. рублей, которые в дальнейшем перевели на счет главного архитектора.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.