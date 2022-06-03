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Ру Тат
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Происшествия
3 июня 2022  08:58
Полина Шевчук

За взятку задержан главный архитектор Альметьевска

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Сотрудники отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержали главного архитектора исполкома Альметьевском района по подозрению в получении взятки, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По версии следствия, в 2020 году архитектор получил 130 тыс. рублей за разрешение на строительство торгового центра по продаже и обслуживанию мототехники.

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий,  чтобы сделать передачу денег архитектору законной, глава фирмы заключил фиктивный договор на оказание архитектурных услуг с индивидуальным предпринимателем. Ему он перечислил 130 тыс. рублей, которые в дальнейшем перевели на счет главного архитектора.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

 

#взятка #главный архитектор #МВД по РТ
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