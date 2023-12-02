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«Ситуация сложная, но она под контролем»: Мэр Челнов о крупном пожаре в промзоне
Мэр Набережных Челнов прибыл на место тушения пожара в промзоне. Видеообращение Наиля Магдеева опубликовала пресс-секретарь градоначальника.
Наиль Магдеев рассказал, что ситуация на пожаре сложная, но она находится под контролем. К тушению привлечены все службы МЧС города, а также ПАД и ряд местных предприятий.
«Площадь пожара достаточно большая. Безусловно, будет оказана поддержка нашим коллегам, которые работают на пожаре. Люди будут обеспечены горячим питанием. Он отметил, что это большая потеря для малого бизнеса. По результатам расследования посмотрим, что мы, городские власти, можем в это вопросе сделать и помочь», – заявил Магдеев.
Напомним, возгорание случилось сегодня вечером на территории авторынка «Гараж-500» промзоны «Заритал». По последней информации, площадь пожара превысила шесть тысяч квадратных метров. К тушению привлечены более 130 специалистов и 40 единиц техники МЧС.
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