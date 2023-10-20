«Ситуация непростая»: в Альметьевском роддоме проведут полный аудит из-за жалоб пациентов

В Альметьевской детской больнице с перинатальным центром проведут полный аудит. Проверка будет организована из-за многочисленных жалоб жителей города, которые стали поступать главе района Тимуру Нагуманову. Об этом он рассказал во время прямого эфира.

Ситуацию на личный контроль взял и министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин. Руководитель ведомства посетил Альметьевск, осмотрел ряд учреждений и палатный фонд, ознакомился с работой персонала, пообщался со специалистами.

«Ситуация непростая. Мы видим, что она далека от идеальной. На имеющиеся проблемы наслаиваются сложные отношения в рабочем коллективе. Но медицина — это не та отрасль, где можно рубить с плеча. Для того, чтобы разобраться в ситуации, найти правильное решение, мы договорились с министром здравоохранения Марселем Миннуллиным о том, что он совершит рабочую поездку, приедет лично», — сообщил Нагуманов.

Глава муниципалитета пояснил, что из-за неблагоприятной ситуации в коллективе страдают пациенты. «Мы видим, что ситуация в коллективе не совсем благоприятная, что отражается на качестве оказываемых услуг. Проанализировали, посмотрели. Было принято решение, что со следующей недели у нас будет проводиться подробный аудит работы перинатального центра и женской консультации», — заявил он.

Из Минздрава РТ в Альметьевск пришлют профильных специалистов, которые проанализируют всю работу — как по медицинской части, так и по организации труда.

«Основная цель и задача, безусловно, — это наладить работу, чтобы наши молодые мамы, наши дорогие девушки получали максимально эффективные услуги, качественное обслуживание со стороны медицинского персонала, врачей», — подчеркнул мэр.

Кроме того, Нагуманов заметил, что аудит — это небыстрый процесс, но он будет проведен как можно быстрее, после чего будут приняты соответствующие решения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сдача приемно-диагностического отделения (ПДО) Альметьевской центральной районной больницы намечена на конец 2023 года.