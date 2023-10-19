«С технологичным ядром»: Нагуманов озвучил сроки открытия приемного отделения ЦРБ

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов в прямом эфире рассказал про капитальный ремонт и открытие приемно-диагностического отделения (ПДО) Центральной районной больницы. По словам руководителя, объект будет «супер современный», его оснастят самым современным оборудованием — «концентрация будет зашкаливать».

Объект также осмотрел министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.

«Мы посетили территорию Центральной районной больницы. Ремонт идет очень непросто, потому что нам приходится переделывать все, что там есть», — прокомментировал ситуацию Нагуманов. По его словам, часть отремонтированных этажей сейчас уже начала использоваться.

«К сожалению, пока мы не закончим текущий капитальный ремонт и не откроем новое здание приемно-диагностического отделения, двигаться дальше мы не можем», — пояснил Нагуманов.

Между тем, текущий ремонт и строительство уже на выходе, продолжил глава района. В следующем году капитальный ремонт продолжится, чтобы в итоге полностью обновить всю технологию и все процессы ЦРБ, и в первую очередь палатный фонд, поделился планами градоначальник.

«Посмотрели за стройкой ПДО. Благодаря министерству здравоохранения, поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова объект полностью обеспечен финансированием. Цена вопроса немаленькая, скажу честно. Объект будет суперсовременный, оснащен самым современным оборудованием. Причем концентрация этого оборудования будет зашкаливать. Потому что этот объект — самое основное технологическое ядро», — сказал он.

Тимур Нагуманов также отметил, что работы по контракту должны завершиться до конца года. «Я уверен, что строители нас не подведут, — выразил надежду градоначальник. — И наша ЦРБ новогодние праздники будет встречать уже с обновленным приемно-диагностическим отделением и в частично отремонтированном корпусе основной части нашего стационара».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что капитальный ремонт Центральной районной больницы и строительство нового ПДО ведется с прошлого года. Отдельно стоящий новый корпус, выполненный в соответствии с современными стандартами, будет включать три этажа. Площадь здания составит 4 тыс. кв. метров.

На первом этаже разместится приемный покой с двумя инфекционными боксами. На остальных — пять операционных блоков и реанимация на девять коек. В приемно-диагностическом отделении станут проводить диагностику и оказывать неотложную помощь. Сюда на скорой будут привозить больных. Для постановки диагноза врачи будут проводить разные исследования: МРТ, РКТ, эндоскопию, УЗИ и многое другое.