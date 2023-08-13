Системы ПВО за сутки сбили 25 украинских беспилотников

За сутки российская система ПВО уничтожила 25 украинских беспилотных летательных аппаратов. Информация об этом появилась в Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что российские военнослужащие сбили в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также перехватили восемь реактивных снарядов HIMARS.

Всего с начала проведения СВО уничтожено 458 самолетов, 246 вертолетов и 5708 беспилотников ВСУ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в районе Керченского пролива системы противовоздушной обороны ВС РФ сбили две украинские ракеты. В результате Крымский мост не получил никаких повреждений.

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