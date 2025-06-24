Над Татарстаном уничтожены четыре вражеских БПЛА

Власти Татарстана сообщили о четырех БПЛА, сбитых над территорией республики.

«Сегодня, 24 июня, территория Республики Татарстан подвергалась атаке БПЛА с территории Украины. Средствами ПВО было уничтожено 4 вражеских беспилотных летательных аппарата», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Раиса РТ.

Отмечается, что пострадавших среди жителей республики нет. Разрушений и материального ущерба на земле тоже не зафиксировано.

«Ситуация находится под контролем. Все службы работают в штатном режиме», – дополнили в пресс-службе Раиса.

Ранее в Минобороны РФ заявили об одном беспилотнике, сбитом над РТ. С 11:08 на территории Татарстана действует режим «Беспилотная опасность». В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения. Судя по онлайн-табло, задерживаются десятки авиарейсов.