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Системы ПВО сбили вражеский беспилотник на севере Крыма
Сегодня системы ПВО сбили очередной беспилотник ВСУ над территорией Крыма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«На севере Крыма отработало ПВО. Сбит вражеский БПЛА», – указано в сообщении.
Аксенов порекомендовал крымчанам сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Кроме того, сегодня в Крыму задержали жителя Севастополя, который по заданию военной разведки Украины готовил теракт на железной дороге. У него изъяли самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства.
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