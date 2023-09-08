Системы ПВО сбили вражеский беспилотник на севере Крыма

Сегодня системы ПВО сбили очередной беспилотник ВСУ над территорией Крыма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«На севере Крыма отработало ПВО. Сбит вражеский БПЛА», – указано в сообщении.

Аксенов порекомендовал крымчанам сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Кроме того, сегодня в Крыму задержали жителя Севастополя, который по заданию военной разведки Украины готовил теракт на железной дороге. У него изъяли самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства.