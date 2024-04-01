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Происшествия 1 апреля 2024 19:57

Системы ПВО сбили 19 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью

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Сегодня вечером российская система ПВО сбила еще 19 реактивных снарядов ВСУ в Белгородской области.

Атаку по объектам на территории Российской Федерации пытались предпринять с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Ранее мы сообщали о 17 сбитых ракетах в Белгороде и области, а также о 9 пострадавших в результате обстрелов ВСУ. Один мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице.

#Белгородская область
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