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Происшествия 1 апреля 2024 18:07

В результате обстрела Белгорода пострадали 9 человек

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Сегодня система ПВО сбила над Белгородом и над Белгородским районом 17 воздушных целей, сообщил губернатор Гладков.

По предварительной информации, пострадали 9 человек.

Один мужчина находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением грудной клетки и ноги. У его дочери – баротравма. Оба госпитализированы.

Еще семь человек, среди которых шестеро мужчин и одна женщина, госпитализированы с осколочными ранениями разных частей тела.

В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 13 квартирах 8 многоквартирных домов, повреждены 3 частных жилых домовладения.

На местах работают оперативные службы.

#Белгородская область
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