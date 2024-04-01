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В результате обстрела Белгорода пострадали 9 человек
Сегодня система ПВО сбила над Белгородом и над Белгородским районом 17 воздушных целей, сообщил губернатор Гладков.
По предварительной информации, пострадали 9 человек.
Один мужчина находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением грудной клетки и ноги. У его дочери – баротравма. Оба госпитализированы.
Еще семь человек, среди которых шестеро мужчин и одна женщина, госпитализированы с осколочными ранениями разных частей тела.
В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 13 квартирах 8 многоквартирных домов, повреждены 3 частных жилых домовладения.
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На местах работают оперативные службы.
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