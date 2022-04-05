Системообразующие предприятия ТЭК смогут получить льготные кредиты до 11% годовых

Системообразующие предприятия топливно-энергетического комплекса смогут получить льготные кредиты на 12 месяцев до 11% годовых по новой кредитной программе. Об этом сообщает Правительство России в своем Telegram-канале.



Отмечается, что одна компания сможет получить до 10 млрд рублей льготных кредитов, а группа предприятий — до 30 млрд рублей.

Эта мера поддержки позволит обеспечить бесперебойную работу предприятий ТЭК в условиях непростой экономической ситуации, наблюдающейся сейчас в стране.



Ранее кабинет также предоставил льготные кредитные программы системообразующим организациям агропромышленного комплекса, промышленности и торговли.