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Ру Тат
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Промышленность
5 апреля 2022  15:05

Системообразующие предприятия ТЭК смогут получить льготные кредиты до 11% годовых

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Системообразующие предприятия топливно-энергетического комплекса смогут получить льготные кредиты на 12 месяцев до 11% годовых по новой кредитной программе. Об этом сообщает Правительство России в своем Telegram-канале.
  
Отмечается, что одна компания сможет получить до 10 млрд рублей льготных кредитов, а группа предприятий — до 30 млрд рублей.  

Эта мера поддержки позволит обеспечить бесперебойную работу предприятий ТЭК в условиях непростой экономической ситуации, наблюдающейся сейчас в стране. 
 
Ранее кабинет также предоставил льготные кредитные программы системообразующим организациям агропромышленного комплекса, промышленности и торговли.

#кабмин #льготные кредиты #господдержка
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