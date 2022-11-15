В Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ погибли два человека

В результате вечернего обстрела города Шебекино со стороны Украины два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

«К большому сожалению, погибли мужчина и женщина. Невосполнимая утрата. Слова соболезнования родным и близким погибших», – сказано в сообщении.

Отмечается, что основной удар пришелся на 2-этажный жилой дом, в результате были повреждены кровля и система отопления, в двух соседних домах выбиты окна.

«Поясню: в 50 метрах от домов находится школа. Никаких стратегически важных объектов нет!» – сказал губернатор.

Трое человек были доставлены в больницу: у 80-летней женщины проникающие ранения грудной клетки и осколочные ранения конечностей, у женщины 37 лет – рваные раны бедра и пальцев ног, у мужчины 35 лет – осколочные ранения рук и ног.

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