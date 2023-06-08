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Политика 8 июня 2023 21:52

Система ПВО сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду

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Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сбиты 2 воздушные цели на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками повреждены крыша частного жилого дома и автомобили», – рассказал руководитель региона.

Ранее Гладков сообщил, что при очередном обстреле ВСУ повредили производственную базу.

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