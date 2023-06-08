При очередном обстреле в Белгородской области ВСУ повредили производственную базу

В Грайворонском городском округе под обстрел украинской армии попало село Новостроевка-Вторая. Никто из жителей не пострадал, написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Есть повреждения на территории производственной базы: посечены забор, фасад и крыша здания, выбиты окна, также повреждены гараж и два трактора. Осколками снарядов повредило газовую трубу», – рассказал руководитель региона.

Он уточнил, что аварийные и оперативные службы устраняют последствия обстрела.