Путин подписал закон о введении FAN ID для болельщиков

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении электронных паспортов для спортивных болельщиков (FAN ID). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Паспорта болельщика были впервые введены в России как стране, принимающей Кубок конфедераций 2017 года и чемпионат мира по футболу 2018 года. Индивидуальные карты зрителя должны были получать все фанаты, купившие билеты на матчи этих турниров. Использовались они и на матчах Евро-2020.

Оформить FAN ID можно будет через портал госуслуг. При этом в документе будет отражаться вся история поведения его обладателя на спортивных мероприятиях.

Предполагается, что новелла вступит в силу 1 июня 2022 года. Она вызвала противоречивую реакцию среди отечественных любителей спорта.