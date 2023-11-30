13 новых резидентов и партнеров Иннополиса создадут более 600 рабочих мест

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстан Рустам Минниханов провел заключительное в этом году заседание наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис». На встрече одобрили 13 проектов. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Сегодня активно развиваются 2 площадки ОЭЗ „Иннополис“ в Лаишевском и Верхнеуслонском районах. На Лаишевской площадке в ноябре состоялось открытие нового завода ICL по производству плат. Есть еще много интересных наработок, которые очень важны», — отметил на встрече Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Для реализации технико-внедренческой деятельности на площадках особой экономической зоны в Верхнеуслонском районе были одобрены 7 проектов:

программно-аппаратный комплекс HiRus VideoMedBox Solution от ООО «ХайРус», который позволит создавать «умные» операционные и транслировать медицинские операции в любую точку мира в реальном времени и в высоком разрешении.

создание безопасных отказоустойчивых продуктов уровня Interprice для управления ИТ-инфраструктурой в среднем и крупном бизнесе (ООО «ДиджиталБизФэктори»);

модернизация платформы ExactFarming, позволяющей участникам агробизнеса эффективно управлять урожаем (ООО «Айтисфера»);

«Нефтегазовые решения» — создание и вывод на рынок страны высокотехнологичной интеллектуальной системы, обеспечивающей эффективный анализ и многомерную обработку больших объемов промысловых данных для принятия оперативных решений по реализации процессов добычи углеводородного сырья (ООО «Эттон»);

разработка ПО, которое позволит добиться оптимального ресурсосбережения, безопасности, комфорта за счет интеграции различных инженерных систем для оцифровки сферы ЖКХ (ООО «Вайс Сити Системс»);

создание ERP-системы для цифровизация российской промышленности, а также логистических и торговых компаний (ООО «ИТЕРРА МОДУЛИ»).

разработк и запуск серийного производства высокоскоростных промышленных и портативных коммутаторов, в том числе для центров обработки данных (ООО «ТА-Информационные технологии»).

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Промышленно-производственную деятельность на площадках ОЭЗ «Иннополис» в Лаишевском районе РТ будут осуществлять две компании: ООО «СафДекор» (запуск производства декоративных пленок из ПВХ и других изделий из пластмасс) и ООО «АйСиЭл Электроникс» (производство по поверхностному монтажу электронных плат для вычислительной техники, в том числе ПК, ноутбуков, моноблоков и серверов).

Статус партнера ОЭЗ «Иннополис» в Верхнеуслонском районе РТ получили 4 компании:

ООО «Техтранс — ЛАБ» (создание системы безопасности на основе компьютерного зрения для объектов ж.д. инфраструктуры с целью повышения уровня безопасности людей, находящихся на объектах инфраструктуры железных дорог);

ООО «Комплексные Инфосистемы» (разработка платформы для построения автоматизированных систем управления для промышленных и гражданских объектов);

ООО «Фантастические технологии» (разработка ПО, которое будет сокращать время на получение, ввод и передачу информации внутри организации);

ПАО «Газпром автоматизация» (расширение возможностей предприятий отрасли ТЭК в части бизнес-аналитики и сервисов для управления и автоматизации документооборота).

Всего 13 новых резидентов и партнеров особой экономической зоны создадут 638 высокотехнологичных рабочих мест и проинвестируют в свои проекты более 4,6 млрд рублей.