«Широкую Масленицу» в Альметьевске отпразднуют на двух площадках

Альметьевск устроит «Широкую Масленицу» в городском парке культуры и отдыха им. 60-летия нефти Татарстана.

Начало театрализованного представления с песнями, танцами и масленичными обрядовыми конкурсами запланировано на 6 марта в 14.00. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Альметьевского района РТ.

В программе праздника «Веселись народ, гуляй, масленицу отмечай!» также запланированы выступление творческих коллективов ДК «Нефтьче» — вокальных ансамблей «Лучезара» и «Гармония», коллектива «Забава» отделения НХТ Альметьевского музыкального колледжа им. Яруллина, хореографических коллективов МПК «Ракета».

Здесь же всех желающих ждет угощение блинами и традиционное сожжение чучела Масленицы.

В этот же день, в полдень, в парке «Здоровье» около домика Деда Мороза пройдет интерактивная программа «Широкая Масленица вместе театром «Радужка». В программе веселые конкурсы, вкусные угощения и премьера нового кукольного спектакля «Колобок и Масленица».

Ранее «Татар-информ» сообщало, что хедлайнером на казанской Масленице станет группа «Балаган Лимитед».