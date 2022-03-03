Хедлайнером на казанской Масленице станет группа «Балаган Лимитед»

6 марта на озере Лебяжьем пройдет казанская Масленица. Хедлайнером праздничного концерта станет группа «Балаган Лимитед». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе администрации Кировского и Московского районов.

Традиционно площадка Масленицы будет организована на территории озера Малое Лебяжье. Здесь развернутся фуд-корт с разнообразными традиционными блюдами, зоны зимних активностей. Также гости праздника примут участие в народных играх от проекта «Этноспорт во дворах», поучаствуют в мастер-классах и обучатся катанию на лыжах. Кроме того, здесь будут работать красочные фотозоны.

В концертной программе примут участие фольклорные коллективы Казани и районов Татарстана. На главной сцене состоятся конкурсы и розыгрыши призов.

В день проведения мероприятия будут поданы дополнительные автобусы до озера Лебяжье. Так, до остановки «Лебяжье» будут курсировать автобусы №36, 46 и 72. Для удобства жителей автобусы данных маршрутов будут работать по графику рабочего дня. Основная парковка для казанцев будет организована вдоль Горьковского шоссе со стороны Лебяжьего.

«Несмотря на это, мы убедительно просим гостей праздника отдавать предпочтение общественному транспорту для того, чтобы не создавать заторы на Горьковском шоссе», — отметили в пресс-службе района.

Праздник начнется в 10 утра, сжигание чучела Масленицы запланировано на 13.00.