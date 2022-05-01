Экс-хоккеист «Спартака» Сергей Широков отказался переходить в «Ак Барс»

Бывший хоккеист московского «Спартака» Сергей Широков отказался переходить в казанский «Ак Барс». Об этом сообщает Metaratings.

По информации издания, 36-летний хоккеист решил не переходить в казанский клуб и предпочел предложение «Автомобилиста». Отмечается, что сумма контракта в клубе из Екатеринбурга превосходила предложение «Ак Барса».

Последние два сезона двукратный чемпион мира, победитель Олимпиады 2018 года и обладатель Кубка Гагарина 2017 года провел в московском «Спартаке». В минувшем сезоне хоккеист набрал 31 (11 + 20) очко в 50 матчах регулярного сезона и плей-офф.

Ранее агент Даниса Зарипова заявил, что хоккеист продолжит карьеру и пойдет за шестым Кубком Гагарина.