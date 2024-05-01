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Сирия с 1 мая ввела электронные визы для российских граждан
С 1 мая для въезда в Сирию введены электронные визы, в том числе для граждан РФ. Об этом сообщает ТАСС.
«Подтверждаем данную информацию», — сказали агентству в посольстве страны в Москве.
В диппредставительстве уточнили, что соответствующая платформа предусматривает подачу визы онлайн — без посещения посольства или консульства. Заявление будут рассматривать в срок до 72 часов.
Ранее сообщалось, что Россия в 2024 году намерена отменить визы для граждан Омана, Бахрейна, Саудовской Аравии, Малайзии и Мьянмы.
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