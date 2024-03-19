Россия планирует отменить визы для граждан Саудовской Аравии, Малайзии, Бахрейна

В этом году Россия намерена отменить визы для граждан Омана, Бахрейна, Саудовской Аравии, Малайзии и Мьянмы. Об этом передает ТАСС со ссылкой на директора Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никиту Кондратьева.

«На этот год у нас стоит задача [упрощениz визового режима] по Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии и Мьянме, — рассказал Кондратьев. — Ряд соглашений с этими странами уже в высокой степени проработки и передан иностранным партнерам. Планируем подписать их в текущем году».

По его словам, в России хорошо зарекомендовал себя механизм электронной визы для 55 стран, и в этом году планируется этот список расширить. Так, пользуется спросом групповой безвизовый туристический обмен РФ с Китаем и Ираном, запущенный 1 августа 2023 года.