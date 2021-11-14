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Ру Тат
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Общество
14 ноября 2021  00:16

Сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines отменила рейсы в Минск

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Частная сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines отменила рейсы в Минск с 13 ноября из-за кризиса на польско-белорусской границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter компании.

Свое решение перевозчик объяснил критическими условиями на границе Беларуси с Польшей и тем фактом, что среди пассажиров с сирийским гражданством трудно отделить мигрантов от туристов.

Ранее Владимир Путин объяснял, почему беженцы пытаются прорваться в Европу именно через Беларусь.

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