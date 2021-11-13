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Политика
13 ноября 2021  20:03

Путин объяснил, почему беженцы пытаются прорваться в Европу через Беларусь

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Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1» объяснил, ссылаясь на белорусского коллегу, почему беженцы пытаются прорваться в Европу через Беларусь.

«У Белоруссии, как мне объяснил Александр Григорьевич Лукашенко, безвизовый въезд в страну из стран исхода», — отметил российский лидер.

Он также подчеркнул, что ни самолеты РФ, ни «Белавиа» не доставляют беженцев на территорию Беларуси.

«Наши авиационные компании не возят этих людей. Ни одна наша компания не возит. Кстати, Белавиа, как мне Александр Григорьевич сказал, тоже не возит. Чартеры заказывают, безвизовый въезд – люди покупают билеты и полетели», — рассказал Владимир Путин.

 

#Владимир Путин
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