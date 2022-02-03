Шипачев и Фаткулина будут знаменосцами России на открытии Олимпиады в Пекине

Знаменосцами сборной России на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине будут хоккеист Вадим Шипачев и обладательница серебряных медалей Олимпиады-2014 по конькобежному спорту Ольга Фаткулина.

Церемония открытия Игр пройдет завтра в 15:00 по московскому времени. Напомним, что сборная России, в соответствии с санкциями WADA, будет называться ROC и выйдет под олимпийским флагом. На церемониях награждения гимн РФ звучать также не будет.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее стало известно, что шесть хоккеистов сборной России сдали положительные тесты на коронавирус после прилета в Пекин.