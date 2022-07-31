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Ру Тат
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Спорт
31 июля 2022  16:29

Шипачев: «Давления на «Ак Барс» нет. Делаем свое дело, хотим все исполнить красиво»

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Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев заявил, что не ощущает давления перед стартом сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также рассказал, что знаком с методами работы тренерского штаба Олега Знарка.

«Давление на «Ак Барс»? Да не, какое давление. Мы делаем свое дело, мы хотим все исполнить красиво. А как получится – посмотрим весной. Сейчас тренируемся под нагрузкой на сборах, набираем форму. Работа под руководством Олега Знарка? Я его знаю давно, знаю, что нужно делать. В методах его работы есть и новые, и старые детали. Всё на пользу. Что именно из нового? А зачем я буду вам раскрывать их. Это хоккейные нюансы», – цитирует Шипачева «Р-Спорт».

Ранее пресс-служба «Ак Барса» объявила об изменении времени начала дебютного матча сезона против московского «Динамо».

#ХК Ак барс #хоккей #кхл #Вадим Шипачёв
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