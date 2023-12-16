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Спорт 16 декабря 2023 09:38

Синхронистка об условиях МОК: Издевательство, но необязательно становиться предателем

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Условия Международного олимпийского комитета, выдвигаемые к российским спортсменам для участия в Олимпиаде, — это издевательство. МОК ставит их перед тяжелым выбором, предлагая подписать бумагу и фактически отказаться от родной страны, заявила в беседе с «Татарстан-24» олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Марина Голядкина.

«Я бы не хотела выступать на условиях МОК. Это неприемлемое решение для меня, — поделилась она своей точкой зрения. — Я считаю, что то, что происходило, в Токио в том числе, было неприемлемо. Да, я благодарна судьбе, что смогла принять участие в этих играх, что исполнила свою мечту. Но сейчас обстоятельства изменились. Они диктуют правила, это никуда не годится».

Голядкина подчеркнула, что каждый случай, когда спортсмен сменил гражданство и переехал в другую страну ради продолжения спортивной карьеры, индивидуален. Однако она уверена, что Россия еще предоставит остальным шанс, чтобы проявить себя. «В сложный период страну бросать нельзя. Нужно до конца идти вместе. Необязательно становится предателем», — подчеркнула спортсменка.

Напомним, что МОК разрешил россиянам принимать участие в Олимпийских играх только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе. Комментируя это, Голядкина отметила, что это решение отразится не только на спортсменах из РФ, но и их конкурентах. Ведь в некоторых видах спорта, в том числе синхронном плавании, наша команда была сильнейшей и задавала темп для остальных спортсменов на протяжении последних десятилетий.

Подводя итоги года, Президент России Владимир Путин отметил, что Запад полностью извратил идею олимпизма, согласно которой спорт должен объединять людей, не разъединять. «Международные чиновники слишком увлеклись бизнес-стороной спортивных достижений. Они попали в огромную зависимость от спорнсоров», — сказал глава государства.
#олимпиада #мок
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