На Западе полностью извратили идею олимпизма, заявил Путин

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Все, что международные чиновники делают в отношении российского спорта, — это полное извращение идеи основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена, которому принадлежит фраза «О спорт! Ты — мир!», прозвучавшая в его «Оде спорту». Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время прямой линии с россиянами и итоговой пресс-конференции.

«Спорт и олимпийское движение для того и создавалось, чтобы это объединяло людей, а не разъединяло их. Международные чиновники слишком увлеклись бизнес-стороной спортивных движений. Они попали в огромную зависимость от спонсоров», — заявил лидер страны.

По словам Президента, если так будет продолжаться дальше, то чиновники просто похоронят олимпийское движение.

Также Путин ответил, стоит ли россиянам ехать на олимпийские игры из-за жестких ограничений.

«Ехать или не ехать? Надо посмотреть внимательно, что там за условия, какие условия выдвигает МОК. Если это искусственные условия, политически мотивированные, направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, отсечь тех спортсменов, которые претендуют на золотые, серебряные, бронзовые медали...Тогда надо, чтобы Минспорт и Национальный олимпийский комитет страны приняли взвешенное решение», — сказал Путин.