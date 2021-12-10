«Синтез» второй раз проиграл «Спартаку»

Сегодня в Волгограде в рамках чемпионата российской ватерпольной Суперлиги казанский «Синтез» проиграл местному «Спартаку» со счетом 10:13, ведя в счете после первой половины 7:4.

Это второе подряд поражение казанцев от волгоградцев. Ранее, 13 ноября, в своем бассейне казанцы проиграли волгоградцам (5:6), потерпев первое поражение в отечественном первенстве с 2019 года. Поэтому на этот раз «Синтез» был настроен максимально решительно. Да и турнирное положение подчеркивало важность матча: у казанцев при 13 победах было одно поражение и 26 очков, у волгоградцев, шедших вторыми, соответственно было 12 побед при двух неудачах и 24 очка.

В первой четверти гости быстро добились успеха усилиями Алексея Рыжова-Аленичева. Столь же быстро волгоградцы восстановили равновесие после броска воспитанника «Синтеза» Тимура Шайхутдинова. Адель Латыпов вновь вывел казанцев вперед, но хозяева вторично восстановили равновесие. Три удаления в составе спартаковцев гости растранжирили, но с четвертого раза всё же реализовали большинство. Сделал это мощным броском Николай Лазарев, 2:3.

Во втором периоде хозяева получили прекрасную возможность в третий раз восстановить статус-кво, но вратарь «Синтеза» Игорь Чирков блестяще парировал пенальти, пятиметровый штрафной бросок. А вот свое второе большинство волгоградцы использовали, 3:3. Но тут же Сергей Лисунов чудо-голом, спиной к воротам в касание, вновь вывел «Синтез» вперед, 3:4. А Лазарев увеличил преимущество казанцев, 3:5. Дальний бросок Латыпова — 3:6. Добивание Артема Одинцова после попадания мяча в штангу — 3:7.

Третий период прошел под диктовку «Спартака». Довольно быстро волгоградцы вновь восстановили равновесие в счете, 7:7. Атака «Синтеза» забуксовала. За эти восемь минут гости забили только раз, пенальти реализовал Рыжов-Аленичев. А хозяева к последнему перерыву уже вели в счете два мяча, 10:8.

Казанцы сменили вратаря, в игру вступил Евгений Костров. Но хозяева не позволили гостям переломить ход встречи, уверенно доведя матч до второй подряд победы над «Синтезом», 13:10. Завтра соперники вновь встретятся в Волгограде.

«Спартак-Волгоград» (Волгоград) — «Синтез» (Казань) — 13:10 (2:3, 1:4, 7:1, 3:2).