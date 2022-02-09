Казанский «Синтез» снова обыграл дома «Штурм-2002»

В повторной домашней встрече российской ватерпольной суперлиги казанский «Синтез» снова обыграл подмосковный «Штурм-2002». На этот раз со счетом 20:11.

Сегодня в первой четверти лишь два точных броска Аделя Латыпова с пенальти позволила «Синтезу» выйти вперед. Довольно скромно хозяева выиграли эту восьмиминутку, 3:1.

А начало второго периода и вовсе стало холодным душем в родном бассейне для «Синтеза». Чеховцы трижды подряд забили и восстановили статус-кво, 4:4. Не без труда казанцам удалось свести на нет атакующий порыв «Штурма». Вовремя с пятачка забил Никита Деревянкин, счет первой половины 7:4.

Сделав соответствующие выводы в третьей четверти, «Синтез» форсировал события. Хет-трик Алексея Рыжова-Аленичева за пару минут — 14:8.

В дебюте заключительной четверти свой пента-трик оформил Адель Латыпов, 16:8. Команды порезвились в нападении, о чем говорит итоговый счет, 20:11.

«Синтез» (Казань) — «Штурм-2002» (Чехов) — 20:11 (3:1, 3:3, 7:4, 7:3). После 26 матчей в активе «Синтеза» стало 42 очка, первое место.