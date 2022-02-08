«Синтез» в Казани разгромил «Штурм»

Казанский «Синтез» обыграл сегодня в своем бассейне подмосковный «Штурм-2002» со счетом 17:7 и продолжает лидировать в чемпионате российской Суперлиги по водному поло.

Чеховский «Штурм» с прошлой недели гостит в Казани. Ранее, 5 и 6 февраля, подмосковная команда проиграла «Синтез-УОР». Но сегодня гостям пришлось играть с лидером чемпионата — «Синтезом».

В первой четверти хозяева быстро пропустили, но в ответ забили шесть мячей, половина из которых на счету Аделя Латыпова, в том числе с пенальти. Свой хет-трик Адель оформил в течение нескольких минут, забив трижды подряд. Добавил настроения казанцам их голкипер Евгений Костров, мастерски отразив пенальти на последних секундах периода.

Во второй четверти гости наказали казанцев за некоторую расслабленность. Пропустив три мяча, чеховцы ответили тремя же голами, включая один с пенальти. Лишь в концовке периода Игорь Бычков также с пенальти позволил «Синтезу» выиграть четверть, 10:4.

В большом перерыве обе команды поменяли вратарей. И оба новичка тут же пропустили, 11:5. Впрочем, голкипер «Штурма» отбил пенальти.

И третью четверть гости провели очень достойно, не позволив «Синтезу» доминировать. Ничья 2–2.

В заключительной восьмиминутке хозяева заметно прибавили и довели игру до крупной победы. Отметим покер в исполнении Аделя Латыпова. Завтра соперники вновь сыграют в Казани.

«Синтез» (Казань) — «Штурм-2002» (Чехов) — 17:7 (6:1, 4:3, 2:2, 4:1).