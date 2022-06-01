Синоптики: В июне температура в Татарстане будет на полградуса выше нормы

В июне средняя месячная температура воздуха в Татарстане, включая Казань, окажется на полградуса выше климатической нормы. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Климатическая норма для июня по всей республике равняется 17,8 градуса тепла, а по ее столице — 18,3 градуса, отмечают метеорологи.

При этом месячное количество осадков будет примерно соответствовать климатической норме (в Татарстане она составляет 60 миллиметров, в Казани — 57 миллиметров).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этой неделе в ресублике ожидается жара до +27 градусов.