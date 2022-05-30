На этой неделе в Татарстане ожидается жара до +27°С

Гидрометцентр РТ составил прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно ему, в первые дни июля воздух прогреется до +27°С.

Синоптики обещают спокойную и сухую погоду 31 мая, 1 и 2 июня. В эти дни ночами температура воздуха будет колебаться от +5°С до +12°С. Во вторник днем термометры покажут от +19°С до +24°С. В среду и четверг потеплеет до 21-27 градусов Цельсия.

Предварительный прогноз на пятницу и субботу говорит, что западный циклон принесет с собой неустойчивую погоду. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью температура достигнет 11-16 градусов выше нуля. Днем температура воздуха составит от +21°С до +26°С.