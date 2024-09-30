Синоптики Татарстана зафиксировали температуру близкую к рекордным значениям

В понедельник, 30 сентября, метеорологи Татарстана наблюдали температуру +20,4 градуса. Это всего на 3,2 градуса меньше установленного в этот день температурного рекорда.

Как сообщает ГТРК Татарстан, температурный максимум зафиксировали ровно 88 лет назад. Тогда, 30 сентября 1936-го столбики термометров показали +23,6 градуса.

Напомним, в Казани температурный рекорд последний раз был обновлен 6 июля 2024-го. Тогда столбики терометров поднялись до +36 градусов.

Предыдущий абсолютный максимум для этой даты в столице РТ был установлен в 1972 году — тогда температура воздуха в городе достигла +35,6 градуса.