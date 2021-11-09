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Погода
9 ноября 2021  16:34

В Татарстан придут метель и мокрый снег

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Завтра на территории Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром пройдут дожди, переходящие в снег и мокрый снег, предупреждает Гидрометцентр РТ.

По данным синоптиков, в некоторых районах РТ возможна метель. 

Днем осадки маловероятны, прогнозируется умеренный, местами сильный ветер порывами до 15–17 м/с.

В ночные часы температура воздуха составит от −7 до −2 градусов, днем столбики термометров будут держаться в пределах −4–0 градусов.

Местами возможно образование гололедицы.

#прогноз погоды #гидрометцентр по рт
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