Синоптики Татарстана предупреждают об ухудшении видимости, гололедице и сильном ветре

Завтра, 7 ноября, в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным. Ночью прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем также ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На отдельных участках дорог в восточных районах может образоваться гололедица.

При этом на территории региона, включая Казань, будет дуть сильный юго-западный и западный ветер порывами до 17–22 м/с. На востоке региона во время осадков вероятно ухудшение видимости до одного — двух километров, а кратковременно — и до менее чем 1000 метров, отмечают синоптики.

В ночные часы температура воздуха по Татарстану составит от -1 до +4 градусов. В дневные — воздух прогреется до 2–7 градусов выше нуля. Теплее всего будет на северо-западе республики.

Согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели в регионе сохранится облачная и влажная погода.