Синоптики обещают дожди и мокрый снег в Татарстане

Завтра Татарстан окажется в зоне атмосферных фронтов северного циклона. Из-за чего ночью местами, а также днем во многих районах республики пройдут дожди. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Также ночью и утром в некоторых районах возможен туман. Весь день будет дуть сильный ветер порывами 16-21 метров в секунду. Ночные температуры составят от +4 до −1 градуса, днем — от +4 до +9 градусов.

В воскресенье циклонический тип погоды сохранится. Синоптики обещают пасмурную погоду с осадками в виде мокрого снега и дождя, ночью и утром местами сильными. Сильный юго-западный ветер сохранится, порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Столбик термометра ночью будет показывать от −1 до +4, днем — от +2 до +7 градусов.

8 ноября местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температуры днем составят от +3 до −2 градусов, днем — от +2 до +7 градусов.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, 9-10 ноября ожидается неустойчивый характер погоды. Могут пройти осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. При отрицательных температурах воздуха и выпадении смешанных осадков на отдельных участках дорог может образоваться гололедица.

Ранее метеоролог КФУ рассказал, какой ноябрь ожидает татарстанцев.