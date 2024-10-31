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Новости Татарстана и Казани
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Синоптики Татарстана предупреждают об очень крепком ветре и гололедице
Завтра, 1 ноября, в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Ночью и днем в регионе на отдельных участках дорог образуется гололедица (в Казани это будет происходить в ночные и утренние часы).
Кроме того, на территории республики, включая столицу РТ, в светлое время суток будет дуть сильный юго-западный и западный ветер с порывами от 15 до 18 м/с.
Температура воздуха в темное время суток составит от -3 до +1 градуса (в Казани — от -1 до +1 градуса).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня на Татарстан обрушился циклон «Лидия».
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