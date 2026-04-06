Синоптики прогнозируют дожди и колебания температур в Татарстане на этой неделе

Погода в Татарстане на текущей неделе будет неустойчивой: ожидаются осадки, порывистый ветер и постепенное повышение температуры. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

В прошедшие выходные погодные условия в республике были разнообразными. В субботу под влиянием области повышенного давления обошлось без осадков, воздух прогрелся до +5…+12°. В воскресенье с приближением циклона местами прошли дожди, температура повысилась до +8…+16°.

Минувшей ночью в большинстве районов наблюдались дожди различной интенсивности, местами на западе – с мокрым снегом. Температура понизилась до +2…+7°, в отдельных районах отмечался туман. Днем 6 апреля республика остается под влиянием области пониженного давления – в большинстве районов идут дожди, температура держится в пределах +2…+9°.

В ближайшие сутки, 7 апреля, ночью ожидается дождь, местами с мокрым снегом, днем сохранится небольшой дождь. В отдельных районах ночью и утром возможен туман, также прогнозируется ветер до 16 м/с. Температура ночью составит 0…+5°, днем – +9…+14°, на востоке местами до +18°.

В среду, 8 апреля, местами пройдет небольшой дождь. Ночью ожидается 0…+5°, днем потеплеет до +8…+13°, местами до +17°.

В четверг, 9 апреля, через республику пройдет активный фронт, который принесет дожди. Температура ночью составит +1…+6°, днем – +8…+13°, местами до +16°.

По предварительным данным синоптиков, 10 апреля ожидается небольшой дождь, днем температура составит +7…+12°. В субботу, 11 апреля, существенных осадков не прогнозируется, воздух прогреется до +10…+15°.