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Общество 4 июля 2025 13:29

Синоптики Татарстана предупреждают о тумане, грозах и граде

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Синоптики Татарстана предупреждают о тумане, грозах и граде
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня вечером, завтра ночью и днем в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В частности, прогнозируются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–20 м/с (в Казани – до 15–18 м/с).

Ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с по шкале Бофорта называется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким.

Кроме того, в светлое время суток возможен град.

Помимо этого, в ночные и утренние часы местами по региону, включая его столицу, опустится туман.

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#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #дожди с грозами
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