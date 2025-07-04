Синоптики Татарстана предупреждают о тумане, грозах и граде

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Сегодня вечером, завтра ночью и днем в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В частности, прогнозируются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–20 м/с (в Казани – до 15–18 м/с).

Ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с по шкале Бофорта называется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким.

Кроме того, в светлое время суток возможен град.

Помимо этого, в ночные и утренние часы местами по региону, включая его столицу, опустится туман.