Синоптики Татарстана предупреждают о тумане, грозах и граде
Сегодня вечером, завтра ночью и днем в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
В частности, прогнозируются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–20 м/с (в Казани – до 15–18 м/с).
Ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с по шкале Бофорта называется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким.
Кроме того, в светлое время суток возможен град.
Помимо этого, в ночные и утренние часы местами по региону, включая его столицу, опустится туман.