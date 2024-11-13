news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 13 ноября 2024 06:30

В Татарстане ожидаются снег, гололедица и до −6 градусов

Скопировать ссылку
В Татарстане ожидаются снег, гололедица и до −6 градусов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В среду, 13 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшой снег, мокрый снег, сообщили в Гидрометцентре РТ.

В ночные часы местами возможен порывистый ветер до 13 м/с, температуры воздуха составят от −1 до −6 градусов. Днем столбики термометров покажут от −3 до +1 градуса.

Также синоптики предупредили о гололедице на дорогах.

#прогноз погоды #ветер #снег
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100