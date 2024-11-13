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В Татарстане ожидаются снег, гололедица и до −6 градусов
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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
В среду, 13 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшой снег, мокрый снег, сообщили в Гидрометцентре РТ.
В ночные часы местами возможен порывистый ветер до 13 м/с, температуры воздуха составят от −1 до −6 градусов. Днем столбики термометров покажут от −3 до +1 градуса.
Также синоптики предупредили о гололедице на дорогах.
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