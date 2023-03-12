Новая неделя в РТ начнется с сильного ветра, дождя и метели

В понедельник в Татарстане вновь ожидается ветреная погода. Прогнозируется сильный южный, юго-западный ветер порывами 15–20 м/с, местами — до 23 м/с. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

В дневные часы возможны сильные осадки: дождь, мокрый снег и снег, кратковременные метели с ухудшением видимости. Ночью сохранится гололедица, днем на дорогах образуется снежная каша.

Температуры воздуха в ночные часы составят от 0 до +3 градусов, а днем — от 0 до +5.