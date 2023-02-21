Синоптики Татарстана предупреждают о метелях с ухудшением видимости

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Завтра, 22 февраля, в Татарстане ожидается заметное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

На республику продолжит оказывать воздействие пришедший с запада циклон. Небо останется облачным с прояснениями. По всему региону будет идти небольшой снег, днем местами умеренный.

Кроме того, кое-где по Татарстану, включая Казань, в светлое время суток вероятны метели с ухудшением видимости до 1-2 километров. Умеренный восточный и северо-восточный ветер иногда будет усиливаться порывами до 15–17 м/с. На дорогах сохранится гололедица, отмечают синоптики.

Температура воздуха по республике в темное время суток составит от 9 до 14 градусов мороза (в столице РТ — от -10 до -12 градусов). В дневные часы воздух прогреется до -3, -8 градусов (в Казани — до -6, -8).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по предварительным прогнозам метеорологов в середине и конце недели в Татарстан придут сильные осадки, ветер и метели.