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Синоптики Татарстана предупреждают о метелях с ухудшением видимости
Завтра, 22 февраля, в Татарстане ожидается заметное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
На республику продолжит оказывать воздействие пришедший с запада циклон. Небо останется облачным с прояснениями. По всему региону будет идти небольшой снег, днем местами умеренный.
Кроме того, кое-где по Татарстану, включая Казань, в светлое время суток вероятны метели с ухудшением видимости до 1-2 километров. Умеренный восточный и северо-восточный ветер иногда будет усиливаться порывами до 15–17 м/с. На дорогах сохранится гололедица, отмечают синоптики.
Температура воздуха по республике в темное время суток составит от 9 до 14 градусов мороза (в столице РТ — от -10 до -12 градусов). В дневные часы воздух прогреется до -3, -8 градусов (в Казани — до -6, -8).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что по предварительным прогнозам метеорологов в середине и конце недели в Татарстан придут сильные осадки, ветер и метели.
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