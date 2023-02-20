Гидрометцентр РТ предупредил об ухудшении погоды 23 февраля

В Татарстане ожидается похолодание, в середине и конце недели в республику придут сильные осадки, ветер и метели. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Завтра, 21 февраля, в Татарстане прогнозируют небольшой снег. Ночью температуры воздуха составят от −10 до −15 градусов, местами — до −19, а днем поднимутся до 4–9 градусов со знаком минус.

В следующие два дня возможны снег, местами метель. 23 февраля ожидается сильный ветер — его порывы составят до 15–16 м/с. Столбики термометров 22 февраля покажут от −10 до −15 градусов ночью и от −5 до −10 днем. 23 февраля днем температуры уже не поднимутся выше −10 градусов, а ночью при прояснениях опустятся до −20.

Однако уже на следующий день осадки прекратятся. Ожидается похолодание: от −19 до −24 градусов ночью, от −10 до −15 днем.

«25 февраля погода снова изменится. С приближением очередного западного циклона и его атмосферных фронтов, начиная с западных районов республики прогнозируются снег, метель и сильный ветер. Температуры ожидаются −12...-17°, при прояснениях до −22°, днем температура повысится до −1...-6°», — отмечается в предварительном прогнозе Гидрометцентра РТ.