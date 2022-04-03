Синоптики Татарстана предупреждают о метелях, дождях и сильном ветре

Завтра на территории Татарстана вновь ожидается заметное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным (ночью — с прояснениями). В темное время суток местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. В светлое время суток также ожидаются осадки, местами сильные, в виде снега, мокрого снега и дождя.

Кроме того, днем в отдельных районах вероятны кратковременные метели с ухудшением видимости до 500–1000 метров, гололед, налипание мокрого снега, отмечают синоптики.

Помимо этого, ночью и днем в регионе, за исключением Казани, прогнозируется сильный ветер порывами от 15 до 18 м/с. Направление ветра при этом поменяется с юго-западного на северное и северо-западное.

В ночные и дневные часы на дорогах образуется сильная гололедица. Также днем в западных районах возможны снежные заносы.

В ночные часы температура воздуха составит от -2 до +3 градусов (в Казани — от 0 до -2). В дневные воздух прогреется до 0, +5 градусов (на востоке — до 8 градусов тепла).

Согласно предварительным данным метеорологов, в дальнейшем на территории республики сохранится неустойчивая погода. Вместе с тем в апреле средняя месячная температура воздуха в Татарстане будет на один градус выше климатической нормы.