Синоптики Татарстана предупредили об ухудшении погоды

В понедельник, 6 июня, в Татарстане ожидаются гроза и сильный ветер. Также возможен туман, отмечается в сообщении Гидрометцентра РТ.

Туман прогнозируется ночью и утром на востоке республики. Днем ожидается гроза с усилениями ветра до 15-20 м/с. Также днем возможен сильный дождь, отмечается, что в Казани его не будет.

Ранее сообщалось, что на выходных в Татарстане погода также будет неустойчивой. Синоптики предупредили о дождях, сильном ветре и тумане.