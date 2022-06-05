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Ру Тат
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Общество
5 июня 2022  12:43

Синоптики Татарстана предупредили об ухудшении погоды

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В понедельник, 6 июня, в Татарстане ожидаются гроза и сильный ветер. Также возможен туман, отмечается в сообщении Гидрометцентра РТ.

Туман прогнозируется ночью и утром на востоке республики. Днем ожидается гроза с усилениями ветра до 15-20 м/с. Также днем возможен сильный дождь, отмечается, что в Казани его не будет.

Ранее сообщалось, что на выходных в Татарстане погода также будет неустойчивой. Синоптики предупредили о дождях, сильном ветре и тумане.

#татарстан погода
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