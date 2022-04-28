Синоптики Татарстана ожидают небольшие дожди и до +16°С в первых числах мая

Гидрометцентр РТ составил прогноз на ближайшие дни. Согласно ему следующая неделя начнется с небольших дождей.

В пятницу, 29 апреля, погода в республике будет формироваться под влиянием смещающегося с северо-запада холодного антициклона. Синоптики не ожидают осадков. Ночью и утром возможен туман. Ночные температуры будут колебаться от +2°С до -3°С, а при прояснениях могут достигать -6°С. Днем потеплеет до 7-12 градусов выше нуля.

В субботу, 30 апреля, местами пройдет небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах с мокрым снегом. Ночью термометры покажут от 0°С до +4°С, днем температуры ожидаются от +10°С до +15°С.

Синоптики не прогнозируют осадков на воскресенье, 1 мая. Ночью температура воздуха будет колебаться от -3°С до +2°С, днем – 7-12 градусов тепла.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана в понедельник и вторник вероятны небольшие дожди. Днем 2 мая воздух прогреется от +8°С до +13°С, 3 мая температуры достигнут от +11°С до +16°С.

Ранее доктор географических наук КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что в апреле на Казань обрушилось почти четыре месячные нормы осадков.