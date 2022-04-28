Профессор КФУ: В апреле на Казань обрушилось четыре месячных нормы осадков

В апреле на столицу Татарстана обрушилось сразу четыре месячных нормы осадков, месяц запомнится горожанам ливнями и грозами. Об этом сообщил сегодня профессор, доктор географических наук КФУ Юрий Переведенцев.

«В апреле на Казань обрушилось 115 мм осадков – это почти четыре месячные нормы. В норме за месяц должно было выпасть 30 мм осадков. Я такого не припоминаю за всю историю», – сказал он.

Обильные осадки спикер объяснил циклонической активностью. Во второй весенний месяц в Казань постоянно приходили циклоны с юга, со Средиземного и Черного моря. Первый месяц весны, напротив, оказался очень сухим. В марте преобладали антициклоны, за месяц выпало всего 4 мм осадков. Также уходящий апрель запомнился жителям Казани грозами, которые обычно нехарактерны для этого месяца.

«Грозы бывают при атмосферных фронтах, когда случаются большие перепады температур. Вчера днем было 20 градусов, а сегодня – 9 градусов. Теплый воздух сменился холодным, полярным», – пояснил Юрий Переведенцев.