Синоптики Татарстана объяснили запах гари в Казани

Чувствующийся в Казани на протяжении последних дней запах гари вызван дымом от лесных пожаров в соседних регионах. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Мглу в Татарстан приносят воздушные потоки с юго-запада, где продолжаются лесные пожары. «Наибольшие площади лесов, пройденные огнем, <…> находятся в Республике Мордовия, Нижегородской области, Ульяновской области, Самарской области», — отмечают синоптики.

Соответственно, продукты горения попадают на территорию республики преимущественно с этих территорий. При этом, согласно данным метеорологов, в ближайшие дни воздушные массы в регион продолжат приходить с юго-запада.

Помимо этого, крупные лесные пожары на больших площадях продолжают отмечаться и в других соседних с Татарстаном регионах — республиках Марий Эл и Башкортостан. Именно пожары в Марий Эл вызвали сбой производства на «Казаньоргсинтезе», о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».