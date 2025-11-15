news_header_top
Руc Тат
Общество 15 ноября 2025 11:56

Синоптики РТ предупреждают о сильных осадках, штормовом ветре и ухудшении видимости

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завтра, 16 ноября, холодный атмосферный фронт принесет в Татарстан существенное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром воскресенья в республике будут идти осадки, местами сильные, в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег.

В результате видимость на территории региона может ухудшиться до 1000 метров и менее.

Кое-где возможен гололед. Также местами произойдет налипание мокрого снега. На дорогах образуется гололедица, кое-где сильная, и снежная каша.

Продолжит дуть порывистый ветер скоростью от 16 до 21 м/с. Согласно шкале Бофорта, ветер силой от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким, от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким, а от 20,8 до 24,4 м/с – штормовым.

Температура воздуха по Татарстану в темное время суток понизится до 0, -5 градусов.

Днем воскресенья существенных осадков не прогнозируется. Воздух при этом прогреется до -2, +2 градусов. На дорогах в светлое время суток местами сохранится гололедица.

#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #мокрый снег #гололед
