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В Татарстане пройдут кратковременные дожди, а температура дойдет до +32
В воскресенье, 16 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами в южных и восточных районах немного прольют дожди, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.
Ветер в республике прогнозируют в этот день северный со скоростью 5-10 м/с.
Минимальная температура воздуха ночью составит +15..+20 градусов. Максимальная температура воздуха днем дойдет до +27..+32˚.
По предварительному прогнозу, в понедельник, 17 июня, в республике также местами пройдет кратковременный дождь в дневное время. Температура воздуха в первый рабочий день недели составит +15..+20 градусов ночью и +27..+32 градуса днем.
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